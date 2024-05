Atalanta, la magnifica idea

Il ko in finale di Coppa Italia brucia all'Atalanta

Dopo tutto, è proprio per via di questo nuovo idealismo orobico che la Coppa persa con la Juve diventa più bruciante. Come una questione di etichetta, morde l’orgoglio e la reputazione, che in provincia valgono più di una Coppa. È tradizione che il provinciale chiamato a esprimersi in un consesso altolocato si presenti col vestito buono e parlando linguaggio adeguato. Sta qui la ferita maggiore: Bergamo vive la sconfitta con la Juve come una figuraccia in mezzo a tutti, davanti a tutti. Proprio nella sera del gran galà l’Atalanta si mostra nella sua versione peggiore. Mancava solo che mangiasse il prosciutto con le mani e si pulisse la bocca con la manica. Un’Atalanta brutta, inespressiva, anonima. Neanche lontana cugina dell’Atalanta vera, quella dell’epoca Gasp, in fondo quella delle ultime due partite, con Marsiglia e Roma, l’Atalanta dei forsennati. Con la Juve, una non Atalanta. Ed è detto tutto.

L'Atalanta e il sogno dell'Europa League

Però. Passano le Coppe, passano gli uomini, ma le idee restano. Le idee camminano. Anche perché una certa idea di Atalanta non è l’idea eccentrica di una sera, venuta a qualcuno in stato di alterazione: è un’idea magnifica applicata alla realtà, ripetutamente, da otto anni esatti. E non sarà una penosa notte romana a spazzarla via. Diciamo se mai che la magnifica idea è rimasta nella testa del Gasp, il genio dell’invenzione che neppure stavolta è riuscito a trasmetterla. E magari non risulta più così casuale, il cortocircuito in finale: come dicono a Bergamo, dopo tre fette devi capire che è polenta, dunque dopo tre finali fallite devi capire qualcosa, vai a sapere, magari un carico insopportabile di tensione elettrica. Da black-out totale. In ogni caso, qualunque cosa sia, niente finisce qui. Nessuna abiura, nessun pentimento. L’idea deve rimettersi a correre da subito, perché grazie al cielo c’è la possibilità di prendere un’altra Coppa, ancora più bella, benché molto più difficile, contro i peggiori degli avversari, le imbattibili aspirine del Bayer, in qualche modo speculari all’Atalanta: uguale l’idea, l’idea per cui vincere allegri non significa a corto muso, ma fare sempre un gol in più degli altri.

Qual è l'Atalanta più bella dell'era Gasperini?

Nell’attesa del nuovo galà, la provincia s’interroga su quale sia storicamente la sua versione migliore, se quella del primo ciclo con Ilicic-Papu-Zapata e i terzini a spingere come indemoniati, oppure questa delle due finali. Al momento, la prima sembra ancora la meglio idea. La seconda? Sta studiando per diventarla. Dibattiti poveretti, a mani vuote? Cose provinciali, a zero tituli? Così è il mondo della provincia. Vivere accontentandosi di un’idea geniale. D’altra parte, raccontano da anni che l’Italia migliore sopravviva in provincia, che la provincia tenga in piedi l’intero Paese, che dalle metropoli sia partita la grande fuga verso la provincia, alla ricerca di una vita bella, di una vita romantica. E allora: non è che per una Coppa persa, un’altra, la provincia dell’Atalanta torni improvvisamente a essere zona depressa. Almeno in provincia, nessuno può soffocare un’idea.