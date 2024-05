Atalanta, De Roon salta la finale di Europa League: l'esito degli esami

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Marten de Roon salterà la finale di Europa League che l' Atalanta giocherà mercoledì prossimo a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Il centrocampista olandese si è infortunato nella finale di Coppa Italia contro la Juventus .

L'esito degli esami: le ultime su De Roon

Gli esami cui è stato sottoposto dopo il rientro a Bergamo parlano di lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono ancora incerti, all'orizzonte Euro 2032.

Di sicuro, De Roon salterà non solo la finale di Europa League ma anche le ultime tre di campionato della sua squadra. Una brutta notizia per Gasperini che perde il suo leader del centrocampo nel momento decisivo della stagione.

Il post social del centrocampista di Gasperini

Lo stesso De Roon ha affidato ai social il suo stato d'animo per la notizia che lui stesso ufficializza così: "Qualche giorno fa non avrei mai pensato di scrivere queste parole: non posso giocare la finale di Europa League. La settimana più importante della mia carriera è diventata il più grande incubo".