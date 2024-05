Il futuro di Gasperini? Luca Percassi ci scherza su: "Speriamo che la moglie..."

Luca Percassi ha parlato del futuro di Gasperini ai microfoni di Sky Sport prima dell’ultima partita in casa dell’Atalanta contro il Torino: “Siete molto aggiornati sui singoli incontri che si stanno facendo - ha detto l'ad dell’Atalanta - . Speriamo che la moglie sia meglio di qualche fidanzata (ride, ndr)". Il riferimento è chiaramente alle parole del tecnico subito dopo la vittoria dell’Europa League. “Io sono in una situazione dove hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima, non so se il paragone regge”. L'allenatore dell'Atalanta dopo l'incontro con il presidente Antonio Percassi ha scelto di rispettare il contratto che scade nel 2025 e rimanere a Bergamo.