Atalanta, Zaniolo salta l'ultimo test prima del Real Madrid: fuori contro il St. Pauli

BERGAMO - Momento poco fortunato per l'Atalanta , che dopo l'infortunio di Scamacca ( sostituito con Retegui appena acquistato dal Genoa ) è costretta a rinunciare anche a Nicolò Zaniolo nell'amichevole contro i tedeschi del St. Pauli .

Atalanta, Zaniolo out nell'ultimo test prima del Real Madrid

L'ex attaccante della Roma risulta infatti indisponibile per il test di oggi (9 agosto, ore 18:30) al Millerntor Stadion di Amburgo, fermato da una tendinite al piede destro. Da capire se Zaniolo potrà recuperare in vista del debutto ufficiale dell'Atalanta, mercoledì 14 agosto contro il Real Madrid a Varsavia per la Supercoppa Europea.