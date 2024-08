Gasperini diretta Atalanta: segui la conferenza prima della Supercoppa europea LIVE

Si avvicina sempre di più la finalissima di Supercoppa Europea , in programma mercoledì 14 agosto a Varsavia. L'Atalanta , vincitrice dell'Europa League, sfiderà il Real Madrid , vincitore della Champions League, in una partita storica per i tifosi nerazzurri. Alla vigilia della sfida il tecnico Gian Piero Gasperini risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: segui la diretta.

17:45

Lookman: "Real Madrid, abbiamo la mentalità giusta"

Lookman ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Siamo pronti per domani, siamo orgogliosi e felici di giocarci un'altra finale dopo quella vinta 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Non sento più pressione rispetto all'anno scorso, più o meno è sempre la stessa, l'importante per me è fare bene e aiutare la squadra insieme ai miei compagni. Siamo eccitati dall'idea di giocare questa partita, è chiaro che ci mancano giocatori importanti, ma abbiamo la mentalità giusta per affrontare questa partita anche senza tanti elementi che sono fuori per infortuni e altri motivi. Abbiamo affrontato tante altre grandi squadre in passato".

17:34

De Roon: "Assenze? Niente alibi"

"La nostra squadra è stata sempre compatta, abbiamo più capitani e ragazzi che ci sono da anni. È un peccato che abbiamo tante assenze, anche per loro sarebbe stato un grande orgoglio giocare contro il nostro massimo. Ma niente alibi: abbiamo portato giocatori pronti, mi dispiace per i ragazzi, ma sono una motivazione in più. Vinceremo anche per loro. Messaggio per i tifosi? Speriamo che possiamo dargli la stessa soddisfazione di Dublino. Conosciamo la nostra tifoseria, è straordinaria. Abbiamo festeggiato in città e i bergamaschi anche con il caldo ci seguono ovunque. Giochiamo anche per loro: non c'è calcio senza tifosi. Daremo il massimo domani".

17:31

De Roon: "Real Madrid? Dobbiamo crederci"

"Real Madrid? Mi ricordo quell'ottavo di Champions League, con gli ultimi 500 metri in pullman che sono durati mezz'ora, durante il covid e senza tifosi. Non è un conto aperto, abbiamo fatto il nostro percorso e credo che possiamo essere orgogliosi di giocare contro la squadra migliore al mondo. Siamo ben preparati e abbiamo tanta voglia. Preferisco stare in campo, fuori ho veramente sofferto. È una partita che si prepara da sola. Da quando abbiamo vinto l'Europa League c'è tanta voglia: dobbiamo crederci. Se entri in campo senza crederci, non ha senso. Sono i favoriti ma se mettiamo tutto in campo possiamo dar fastidio a tutti, dobbiamo essere la nostra versione migliore".

17:28

Lookman: "Retegui? Sono contento"

"Messaggio ai tifosi? Siamo molto contenti di avervi qui, domani faremo tutto ciò che possiamo per vincere, il 110% delle nostre forze per mostrarvi la nostra gratidutine. Real Madrid non al 100%? È un top team con tanti top player, non c'è mai un momento buono per sfidare il Real Madrid. Ci concentriamo su noi, su come migliorare e sulle nostre strategie. Abbiamo le nostre qualità e le metteremo in campo. Retegui? È stato veramente bravo, forte e tecnico nei primi allenamenti. Vuole sempre segnare, siamo contenti di averlo qui e di lavorare con lui".

17:24

Lookman: "Real Madrid? Non vedo l'ora"

"Ciao a tutti. Penso che domani sarà una grande sfida, una grande notte. Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di scendere in campo. Tutta la squadra è pronta per questa sfida, ci meritiamo di essere qui. Il duro lavoro e la perseveranza ci hanno portato qui e abbiamo un'altra occasione per mostrare le nostre qualità. Io rigorista? Non lo so, deciderà il tecnico".

17:22

Atalanta, De Roon e Lookman in sala stampa

Inizia la conferenza stampa di De Roon e Lookman.

17:10

Atalanta, tocca a De Roon e Lookman

Termina la conferenza stampa di Gasperini, che ora lascia spazio a De Roon e Lookman in sala stampa.

17:08

Gasperini: "Retegui? È prontissimo"

"Real Madrid? Intanto io ho il vantaggio che non posso sbagliare formazione (ride ndr). Caratteristiche fai difficoltà a dirle, non sai chi sperare che non gioca. Spero che giochi la loro formazione migliore: solo contro i più forti puoi ottenere il massimo. Retegui? È prontissimo, ha giocato già in Nazionale certi tipi di partite. Lookman? Sta bene, è tra i primi che ha iniziato il ritiro. Chi ha iniziato prima ha sempre una condizione migliore, lui è sicuramente tra quelli che sta meglio. È una partita dove una squadra italiana non gioca da 14 anni. Probabilmente nel nostro campionato non ci sono giocatori che hanno giocato questa partita. Per noi è quanto di meglio potesse succedere. Lookman è importante anche oltre la tripletta in finale. No, non avevo avuto modo di venire a Varsavia. È uno stadio bellissimo, così come la città. Ci sono tutte le condizioni di una gara di grande livello: faremo il massimo per una prestazione che potrà essere apprezzata".

17:05

Gasperini: "Assenze? Faremo comunque una bella partita"

"È chiaro che sulla carta il pronostico è più chiuso che contro il Leverkusen. Se vogliamo è un ostacolo ancora più grande, ma lo è anche la motivazione. Nel calcio non succede sempre, ma ogni tanto si possono sovvertire i pronostici. Tante assenze? Nel calcio queste cose succedono. Vorresti giocare la partita migliore possibile ma poi succede di avere delle defezioni. Anche quando siamo andati a Liverpool spesso ci siamo trovati in situazioni complicate con qualche defezione. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di fare una bella partita, senza avere problemi dietro di chi c'è o non c'è".

17:01

Gasperini sull'Atalanta e Ancelotti

"Atalanta in difficoltà? No, non ha nessuna difficoltà. L'Atalanta viene a giocare una partita di un prestigio incredibile con il solito entusiasmo e la voglia di stupire. Gara molto difficile però metteremo in campo tutto il nostro gioco e orgoglio per fare una grande partita. Quello che ha fatto Ancelotti in questi anni è sotto gli occhi di tutti, l'ha fatto con tante squadre e in paesi diversi. È un riferimento per tanti allenatori del mondo e in Italia è l'immagine dell'allenatore vincente. Abbiamo fatto un corso a Coverciano insieme, lui allenava la Juve quando io allenavo la Primavera, ci conosciamo da tanto tempo con un rapporto di grande stima. Bello ritrovarsi in una finale europea dopo tanto tempo, lui è sicuramente più abiutato".

16:58

Gasperini in sala stampa

Arriva finalmente il tecnico dell'Atalanta: inizia la conferenza stampa.

16:53

Conferenza stampa, attesa per Gasperini

I giornalisti attendono l'arrivo di Gasperini nel National Stadium di Varsavia.

16:43

Brescianini, l'Atalanta torna in corsa!

16:35

Courtois elogia l'Atalanta: "Sarà dura"

16:25

Real Madrid, sfida intrigante con l'Atalanta

16:15

Atalanta-Real Madrid, tutti i precedenti

Questa sarà la terza sfida in assoluto tra Real Madrid e Atalanta in tutte le competizioni. Gli unici precedenti sono agli ottavi di finale di Champions League del 2020/21, con due vittorie dei Blancos (1-0 a Bergamo all'andata e 3-1 a Madrid nel ritorno).

16:05

Atalanta-Real Madrid, la carica di Gasperini

15:55

Atalanta, Koopmeiners e Zaniolo non convocati: la decisione

15:45

Atalanta-Real Madrid, Gasperini in conferenza stampa

Alla vigilia della Supercoppa Europea, il tecnico dei bergamaschi risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti.

