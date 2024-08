Supercoppa europea, Silva avverte il Real Madrid: "Occhio all'Atalanta. Lookman..."

VARSAVIA (POLONIA) - "L'Atalanta? Sono una squadra forte, intensa. Con molta qualità individuale. Una squadra compatta. Il Real è favorito, ma in una partita tutto è possibile. Guarda il Leverkusen, che non aveva perso una partita...". È il monito ai Galacticos di Jean Carlos Silva: il centrocampista spagnolo oggi al Rakow, squadra polacca che ha affrontato la Dea nella scorsa edizione dell'Europa League, ha rilasciato un'intervista a 'Marca' in vista dell'attesa finale di Supercoppa europea tra la squadra di Gasperini e quella di Ancelotti, in programma questa sera (mercoledì 14 agosto) al PGE Narodowy Stadium di Varsavia.