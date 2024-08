Atalanta: ufficiale Rui Patricio, Musso passa all'Atletico Madrid

La notizia era nell'aria già da qualche giorno e in queste ore si è definitivamente concretizzata. L' Atalanta ha salutato Juan Musso , trasferitosi all' Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto, ufficializzando al suo posto il tesseramento dello svincolato Rui Patricio . Un cambiamento che dovrebbe garantire la titolarità a Carnesecchi con il portoghese che potrebbe diventare il nuovo portiere di coppa della Dea.

L'operazione dell'Atalanta

Nella nota rilasciata dal club bergamasco in merito al trasferimento di Juan Musso si legge: "L'Atalanta BC comunica di aver ceduto a Club Atlético de Madrid - a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive di Juan Musso". L'argentino raggiungerà dunque De Paul e Molina, suoi connazionali ed ex compagni ai tempi dell'Udinese, occupandosi di difendere i pali dei colchoneros alle spalle di Jan Oblak. Al posto dell'argentino è arrivato l'esperto Rui Patricio, 36enne portoghese reduce da tre stagioni alla Roma. Queste le sue prime parole in nerazzurro: "Ho scelto l'Atalanta perché è un grande club, è un orgoglio essere qua. Voglio fare tutto per lavorare bene e aiutare la squadra a vincere".