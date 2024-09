L'Atalanta è pronta per l'Arsenal (e Lookman ha saputo farsi perdonare)

Se Ademola Lookman cercava un modo per farsi perdonare l'estivo mal di pancia parigino, ha scelto il migliore che gli permettesse di riconquistare subito i cuori dei tifosi bergamaschi. Un assist, il gol decisivo per battere la Fiorentina in rimonta, il premio quale miglior giocatore di una partita emozionante e splendida: così ha impresso il suo sigillo d'autore, il primo atalantino candidato al Pallone d'Oro europeo e in pole per quello africano. L'eroe di Dublino si è ripresentato alla grande in campionato. Pensando all'Arsenal (che, nel frattempo, ha vinto il derby con il Tottenham), l'Atalanta ha superato la prova generale per il gran debutto di giovedì in Champions League. La doppia, rabbiosa rimonta prima del tris, sotto la spinta dall'entusiasmo del nuovo, spettacolare Gewiss Stadium; il micidiale uno due in novanta secondi, allo scadere del primo tempo; la crescita costante della condizione generale; Retegui, De Ketelaere, Lookman, tutti a segno: Gasp può sorridere, anche se ha comprensibilmente preannunciato che la difesa dovrà lavorare sui calci piazzati per ovviare agli errori commessi contro la Viola.