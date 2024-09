Gasperini e il retroscena sugli appunti: "Vi svelo cosa stavo scrivendo"

Bologna-Atalanta 1-1 , il commento post-partita di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto una buona gara, anche nel primo tempo. Abbiamo disputato senza dubbio una buona partita, ma siamo stati poco lucidi quando eravamo con tanti attaccanti in campo e loro erano in 10. Siamo stati anche un po’ sfortunati. Con un po’ di lucidità potevamo vincere“.

Gasperini su Zaniolo e Samardzic

Su Zaniolo: “È importante che cominci a fare degli spezzoni di gara con una certa continuità. Atleticamente sta recuperando la miglior condizione. Giocando potrà migliorare la sua lucidità e, poi, dare il contributo che ci serve“. Su Samardzic: “È un ragazzo positivo, che è venuto con voglia di fare. Per me ha bisogno di maturare sotto l’aspetto fisico. Deve alzare un po' i suoi ritmi e la sua forza fisica. Lui è un ragazzo ancora molto giovane. Può fare il suo ruolo con grande qualità ed essere decisivo come ha fatto stasera“.

Il taccuino di Gasperini

Infine un retroscena: "Perché ho preso appunti? Vero, in genere non lo faccio mai. Stavo pensando a come giocare con cinque attaccanti insieme, dopo l'espulsione di Lucumì, con l'aggiunta di De Roon e Cuadarado in difesa".