Gasperini: "Rispetto ad Allegri, Ancelotti, Capello e Spalletti mi manca..."

Atalanta-Genoa 5-1 , Gian Piero Gasperini ha più di un motivo per essere soddisfatto: “Abbiamo giocato una grande partita, siamo in un bel momento. La vittoria con lo Shakthar ci ha lanciato, la squadra è in crescita. Quando siamo in palla come questa sera o mercoledì possiamo fare grandi cose. Il risultato è sempre quello che fa dare dei giudizi, per noi era importante tornare a vincere in campionato. I nuovi sono dieci, era fondamentale che iniziassero a incidere. Più giochiamo e più per loro diventa agevole inserirsi. Retegui è l'esempio pù eclatante. Il fatto di giocare tante partite ogni tanto regala anche aspetti positivi".

Gasperini, 900 punti in carriera: "Mi manca qualche scudetto..."

Per Gasperini sono 900 punti in carriera come Allegri, Spalletti, Capello e Ancelotti: "Rispetto a loro mi manca qualche scudetto in più, anche se non dobbiamo pensarci ora. Da una parte mi fa molto piacere perché li ho ottenuti con Genoa e Atalanta, mi sembrano davvero tanti; dall’altro lato mi dispiace perché vuol dire che sono passati tanti campionati, quindi tornerei volentieri indietro”.

Gasperini su Retegui e gli infortunati

Parlando su Retegui, Gasperini ha aggiunto e concluso: “Soprattutto oggi è stato molto preciso e partecipe del gioco. Le azioni sono state spesso di qualità, è chiaro che se riusciamo a fare reparto come fatto oggi diventiamo più forti". Gli infortunati: “Brescianini non so se basterà la sosta, Djimsiti credo che recupererà. Dobbiamo vedere Kossounou, abbiamo fiducia anche per Ruggeri”.