De Roon: "Riguardare il gol al volo di Zidane ha dato i suoi frutti"

De Roon e il "paragone" con Zidane

In Atalanta-Genoa 5-1 il capitano della Dea ha realizzato il gol del momentaneo 5-0 con un bel tiro al volo dalla distanza. Dopo le interviste post-partita e la doccia, l'olandese si è divertito sul suo account Instagram forzando (volontariamente) un paragone: il suo gol come quello che Zinedine Zidane realizzò in finale di Champions League nel 2002 contro il Bayer Leverkusen. Una girata al volo diventata leggendaria. De Roon ha poi aggiunto e puntualizzato, per fugare ogni possibile dubbio: "Sto solo scherzando, per favore non prendetela sul serio".