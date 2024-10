Gasperini e la frecciata al giornalista: "Scudetto? Credi a quello che ti pare"

L' Atalanta ha battuto 2-0 il Monza nella decima giornata di Serie A : conquistando la terza vittoria di fila in campionato si è issata al terzo posto. Approfittando del contemporaneao 2-2 della Juve all' Allianz Stadium contro il Parma , i nerazzurri hanno operato il sorpasso in classifica. Guai, però, a parlare di scudetto a Gasperini .

Atalanta, Gasperini e la sfida con il Napoli

"Con il Napoli è sfida scudetto?" è stato chiesto nel post partita da un giornalista a Gasperini in vista del match in programma domanica, alle 12:30, allo stadio Maradona. Secca la replica dell'allenatore che ha festeggiato le 400 presenze sulla panchina della Dea: "Per me l'Atalanta non è da scudetto, poi tu credi a quello che ti pare".