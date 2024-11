Zaniolo, altro infortunio: la reazione e cosa è successo in Atalanta-Udinese

Brutte notizie per l'Atalanta: dopo l'infortunio di De Ketelaere di ieri , problemi anche per Nicolò Zaniolo . L'ex Roma ha accusato un fastidio durante la sfida casalinga contro l'Udinese .

Atalanta, nuovo infortunio per Zaniolo

Intorno all'86' Zaniolo si è accasciato a terra toccandosi la zona inguinale e facendo il segno di aver sentito tirare. Immediato l'intervento dello staff medico dell'Atalanta. L'ex Roma ha provato a rimanere in campo ma non ce l'ha fatta e al suo posto è entrato Juan Cuadrado. Nelle prossime ore effettuerà gli esami per verificare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Zaniolo potrebbe sfruttare la pausa per le partite delle nazionali per recuperare.