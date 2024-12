Gasperini e le polemiche di Fonseca: "Un tentativo di parlare di altro, gol regolare"

Atalanta, le parole di Gasperini

Queste le sue parole a Sky Sport: "Arbitraggio? Se il tentativo è quello di parlare di altro se non della partita... Io non ho intenzione di commentare, non ricordo errori. Il gol di De Ketelaere è regolare, è saltato altissimo. Al massimo c’è stato qualche fallo laterale contestato. Metto l’accento non sulla prestazione del Milan, ma sulla nostra. Abbiamo meritato di vincere e siamo felici. Per noi è una grande vittoria, contro una squadra con dei giocatori molto forti, tra le migliori del campionato. Abbiamo strameritato di vincere, con numeri superiori in tutto. Non ci siamo mai accontentati, abbiamo cercato di vincere. Miglior Atalanta? Mah, sono affezionato a tutte le squadre, Questa sta trovando risultati superiori alle altre ma non sono io che posso fare queste classifiche. Favoriti contro il Real? Ho qualche dubbio ma stasera vale tutto".