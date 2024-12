L'Atalanta di Gasperini non riesce nell'impresa e contro il Real Madrid perde per la prima volta in questa Champions League rimanendo a 11 punti, fuori dalle prime otto. I gol dei nerazzurri De Ketelaere e Lookman non bastano a ribaltare le reti di Mbappè, Vinicius e Bellingham. Nel finale, Retegui si divora il tap-in del pari e il Real vince 3-2 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco gli highlights del match.