Gasperini: "Parlare di scudetto non ti fa sentire più forte". E su Zaniolo...

L' Atalanta continua a volare: mantiene il primo posto in classifica , è in piena zona playoff in Champions League e dovrà vedersel con il Cesena per un posto ai quarti di finale della Coppa Italia . Proprio alla vigilia della sfida contro i romagnoli, l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato delle ambizioni della squadra.

Atalanta, le parole di Gasperini

Queste le sue parole a Sport Mediaset: "Vincere tutto? Non è che parlare di Scudetto ti fa sentire più forte. Noi cerchiamo di continuare a giocare le nostre partite dando il massimo. Ci sono tante squadre in pochissimi punti, noi sicuramente ci troviamo molto in alto dopo una serie di vittorie notevoli, però siamo solo a 16 giornate giocate su 38. Con così tante squadre coinvolte in questo momento parlare di Scudetto non aggiunge niente. La Coppa Italia è un obiettivo della stagione, per come è strutturata c'è la possibilità di arrivare in semifinale e poi in finale. Noi dobbiamo diventare forti come squadra, perchè il calcio non è uno sport di singoli. Se diventeremo più forti saremo contenti".

"Zaniolo? Per lui parla il campo"

Gasperini ha parlato poi dei singoli, su tutti Lookman e il capitano De Roon: "Per me che arrivo da un settore giovanile l'obiettivo è vedere migliorare i giocatori, ma il merito non è solo mio ma di tutto l'ambiente. Il merito principale però è dei giocatori. Zaniolo? Sta crescendo, arrivava da un lunghissimo infortunio. Per lui come per gli altri parla sempre il campo. Ci sono le partite e per fortuna noi abbiamo sempre la pazienza e la fiducia di poter dare il massimo".