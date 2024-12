Zaniolo, cambio ritardato dopo il ko di Retegui: il curioso motivo

BERGAMO - Chiamato in causa dal suo allenatore per entrare in campo, ha chiesto un po' di tempo perché non aveva... le scarpe: è accaduto a Nicolò Zaniolo nel corso della partita tra la sua Atalanta e l'Empoli. Al 17' del primo tempo l'attaccante nerazzurro Retegui, capocannoniere della Serie A, è rimasto vittima di un infortunio muscolare alla coscia sinistra, ma è dovuto restare in campo per altri 4 minuti perché il suo sostituto, Zaniolo appunto, non aveva con sé gli scarpini.