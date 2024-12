Atalanta, esami per Retegui: le condizioni dell'attaccante

Retegui salta Lazio e Supercoppa

L'attaccante della squadra di Gasperini era uscito al 17' del primo tempo della sfida casalinga contro l'Empoli per un problema muscolare. L' ex Boca Juniors salterà la sfida di campionato contro la Lazio e la semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma per giovedì 2 gennaio alle 20 ora italiana. Potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida dell'11 gennaio contro l'Udinese, oppure contro la Juventus il 14