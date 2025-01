Atalanta-Sturm Graz, i convocati di Gasperini: assente Zaniolo

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, l'Atalanta di Gasperini torna in campo in Champions League. Per la penultima giornata della fase a gironi, i nerazzurri, attualmente tredicesimi con 11 punti, ospiteranno lo Sturm Graz, ventinovesimo a quote 3. Calcio d'inizio previsto domani, 21 gennaio, alle ore 18:45. Una partita alla quale non prenderà parte Nicolò Zaniolo: il numero 10 non è stato convocato in seguito a un risentimento muscolare all'adduttore alla coscia sinistra.