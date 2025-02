Gasperini vince il Premio Bearzot 2025: "Condivido il trofeo con l'Atalanta e i suoi tifosi"

Gravina: "Gasperini trasforma talenti in campioni"

Queste le parole del presidente della Figc Gravina sull'assegnazione del premio: "Gasperini è l'italiano migliore in questo momento come percentuale di valorizzazione di calciatori formati non solo per la Nazionale, ma come patrimonio di tutto il calcio italiano. Il risultato storico della vittoria dell'Europa League ha contribuito, aver consegnato al nostro Paese quel trofeo è stata la ciliegina sulla torta. La sua caparbietà nel centrare alcuni risultati, la sua peculiarità e l'attenzione per il particolare lo rende molto simile nel carattere a Bearzot. Gasperini è stato in grado di trasformare talenti in campioni e di questo il calcio italiano gli deve essere grato il calcio italiano oltre che per il lavoro che sta facendo in prospettiva".