Atalanta, Percassi: "Gasperini? Se non rinnova ce ne faremo una ragione"

Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Empoli-Atalanta, parlando del futuro di Gian Piero Gasperini dopo l'annuncio dell'allenatore in conferenza di non voler più rinnovare con il club o addirittura decidere di chiudere il rapporto in anticipo: "Sono temi che affrontiamo a fine stagione, noi rispettiamo la sua volontà. Se la sua volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione. Ora siamo concentrati sulla stagione".