Atalanta, semestrale record. Utile di 65 milioni: grazie, Koopmeiners

Domenica 9 marzo, Teun Koopmeiners sarà l'osservato speciale di Juve-Atalanta. L'olandese, in gol contro il Verona, per la seconda volta in stagione affronterà la squadra che Il 30 agosto 2021 l'acquistò dall'Az Alkmaar per circa 14 milioni di euro, valorizzandolo a tal punto da indurre i bianconeri a investire circa 60 milioni nell'operazione cond