Gasperini: "Scudetto? Anche le cose impossibili possono diventare possibili. Su Thiago Motta..."

Atalanta show all'Allianz Stadium: 4-0 alla Juve . A fine partita tutta la soddisfazione di Gian Piero Gasperini in diretta su a Dazn:" Thiago Motta ? Si passa dalle vittorie agli insuccessi, è il calcio, ma si deve considerare il percorso. La Juve arrivava a questa partita da cinque vittorie consecutive in campionato. Quella di stasera era una partita inimmaginabile un po' da tutti".

Gasperini su De Ketelaere e Cuadrado

Gasperini ha poi aggiunto: "De Ketelaere ha fatto una striscia di partite molto buone, poi ha avuto un momento di calo che non toglie niente al valore del giocatore. Ci stanno gli alti e bassi durante la stagione. Oggi è entrato bene. Queste vittorie aiutano tutti a trovare la migliore condizione anche morale. Cuadrado ha fatto vedere di che qualità è".

Atalanta, Gasperini: "Sognare lo scudetto ora è un piacere, la gente deve sognare"

Gasperini ha concluso: "Queste due settimane senza l'impegno infrasettimanale ci hanno ridato energia. Nel finale del primo tempo non ho capito come non abbiamo fatto a segnare il 2-0. Poi è venuta fuori la miglior condizione. Sognare ora è un piacere, la gente deve sognare. Scudetto? Abbiamo sempre detto che è impossibile, ma anche le cose impossibili se ci credi fortemente possono diventare possibili. Inter e Napoli sono due squadre fortissime. Domenica abbiamo lo scontro diretto contro i nerazzurri con cui perdiamo da 7/8 partite consecutive".