Furia Gasperini in diretta tv: "L'arbitro ha rovinato la partita ed è un peccato perché..."

La sfida scudetto va all'Inter: al Gewiss Stadium cade l'Atalanta per 2-0 con i gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Secondo tempo della partita condizionato dall'espulsione di Ederson per un doppio cartellino giallo per proteste. Rosso anche per Gian Piero Gasperini nel finale della sfida dopo il gol di Lautaro. L'allenatore dei bergamaschi si è sfogato nel post partita ai microfoni di Dazn: "L'espulsione di Ederson ha rovinato il finale della partita, non c'erano i presupposti. C'erano altri venti minuti di partita che potevano essere altrettanto avvincenti. L'arbitro ha esagerato nella valutazione, ci sono stati altri episodi da gialli. Poi c'è stato questo che poteva assolutamente non portare all'espulsione. Ederson è un giocatore corretto, ha sbagliato con l'applauso, ma l'arbitro ha rovinato una prestazione. Poi ci sono parole molto peggiori di un applausino sulle quali si fa finta di niente. Non doveva essere espulso. Dopo la partita è scaduta, nonostante fosse stata bella fino a quel momento. Rovinare questo tipo di partite per un episodio del genere è penalizzante per le squadre e per il pubblico".