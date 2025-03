Atalanta, Gasperini e la corsa scudetto: "Partite difficili per tutte. E su Thiago Motta..."

Gasp carica l'Atalanta prima della sfida alla Fiorentina

Dopo aver annunciato di recente che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026 con l'Atalanta, ora Gasperini carica comunque la Dea che è attesa dal rush finale di una stagione che la vede in corsa per lo scudetto, terza a -6 dall'Inter e a -3 dal Napoli: "Io sto molto bene dove sono, poi in tutte le cose c'è un inizio e una fine. L'inizio si sa, la fine no, ma adesso noi viviamo di presente e il presente è che ci sono partite molto difficili per tutte quante le squadre, devo dire che è un campionato bellissimo". E ancora:"Siamo concentrati a spendere bene le nostre energie, anche quest'anno questa squadra è stata straordinaria, vorremmo fare bene anche il finale, poi è quello che conta di più". In testa c'è già la prossima partita di campionato in casa della Fiorentina: "Sarà una sfida difficile contro Palladino e comunque venire a giocare a Firenze è sempre difficile.Kean? Spaventare mai, però abbiamo sempre grande rispetto, sta facendo delle ottime cose come le ha fatte Retegui, cercheremo di recuperarlo per domenica". Il tecnico ha poi scherzato sulla petizione lanciata da alcuni tifosi nerazzurri che vorrebbero creare una statua in suo onore: "Direi di aspettare. Io mi metto in fila, in coda. Ho intenzione di aspettare ancora molto".