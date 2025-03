Atalanta, Gasperini può sorridere: Retegui parte per Firenze

BERGAMO - Da Zingonia arrivano buone notizie: in vista della sfida contro la Fiorentina il tecnico Gian Piero Gasperini potrà contare sul capocannoniere del campionato Mateo Retegui . Il centravanti dell' Atalanta era stato costretto a saltare il doppio impegno della Nazionale in Nations League contro la Germania per una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra, è stato convocato per la trasferta di Firenze .

Atalanta, anche Cuadrado tra i convocati

Ma le buone notizie per Gasperini non finiscono qui: anche Juan Cuadrado fa parte della lista dei convocati per la sfida di domenica contro la Fiorentina; il giocatore colombiano si era infortunato lo scorso 9 marzo, nella sfida di campionato contro la Juventus. La nota stonata in casa nerazzurra è l’infortunio in extremis di Rafael Toloi: il difensore ha nuovamente accusato un problema di pubalgia e per questo non sarà a disposizione per la sfida di Firenze. L’allenatore Gasperini è squalificato: al suo posto, al Franchi, in panchina ci sarà Tullio Gritti.