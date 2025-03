Gasperini e la risposta sul suo futuro: "Sono stato molto chiaro"

Dopo la forte smentita di Claudio Ranieri sul nome di Gasperini come possibile nuovo allenatore della Roma, il tecnico dell'Atalanta è tornato a parlare del suo futuro. Gasperini ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con i bergamaschi che scadrà nel 2026, quindi resta da capire se l'addio si concretizzerà già alla fine di questa stagione o se si aspettarà la scadenza. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina: "Si è parlato troppo di me? L'importante è che non ne parli io... Non posso evitare niente. Sono stato molto chiaro sul futuro, che so io, non è un motivo della sconfitta. Ora rimane da finire un campionato straordinario, siamo rimasti terzi e abbiamo comunque 7 punti di vantaggio sulla Fiorentina. Ci sono tante squadre vicine alle quali siamo sempre stati sopra, non solo quest'anno ma anche negli scorsi".