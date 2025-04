BERGAMO - Giornata di lavoro in casa Atalanta. I nerazzurri bergamaschi preparano lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro la Lazio di Baroni, settima a 52 punti e distante sei lunghezze da Lookman e compagni (terzi a 58). Per il match in programma domenica 6 aprile al 'Gewiss Stadium' (calcio d'inizio alle ore 18), Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a ben sei giocatori. Ancora lavoro individuale in campo per Kossounou: l'ivoriano ex Bayer Leverkusen potrebbe rientrare il 20 aprile contro il Milan a San Siro. Terapie per Posch, Palestra e Toloi, ancora fuori i lungodegenti Scamacca e Scalvini. Capitolo formazione: si va verso la conferma del tridente con De Ketelaere e Lookman a supporto di Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A (22 le reti all'attivo in campionato) non esulta davanti al proprio pubblico dal match di Champions League contro lo Sturm Graz dello scorso 21 gennaio, unica gioia casalinga della Dea nel 2025.