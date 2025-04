Nuovo stop in casa Atalanta . Charles De Ketelaere si è fermato per un infortunio muscolare, complicando i piani di Gian Piero Gasperini in questo delicato finale di stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Stop per De Keteleaere: quando può rientrare

Il talento belga dovrà rimanere ai box per circa dieci giorni. È certa la sua assenza per il match contro il Bologna, e la sua presenza è fortemente in dubbio anche per la sfida contro il Milan, in programma nel weekend di Pasqua. Finora De Ketelaere ha collezionato 29 presenze in Serie A, mettendo a referto 5 gol e 3 assist, con una fantamedia di 6,79. Tuttavia, è reduce da un lungo digiuno: non trova bonus da ben quattordici partite. In sua assenza, Gasperini dovrebbe affidarsi a Mario Pasalic, che agirà accanto a Lookman alle spalle dell’unica punta Retegui, nel tentativo di non perdere ritmo nella corsa alle posizioni europee.