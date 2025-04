Gasperini e la tabella Champions: “È sicura se… Con il Bologna vittoria che vale doppio”

Torna al successo l'Atalanta. La vittoria per 2-0 contro il Bologna è la prima del 2025 per la squadra di Gasperini in casa, e permette ai bergamaschi di tornare al terzo posto in classifica. "Risultato che vale doppio per la classifica. Siamo soddisfatti, in seguito a gare in cui abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo e potevamo“ ha commentato l'allenatore ai microfoni di DAZN al termine della partita.