Gasperini non ci sta, la secca replica in tv: "Scudetto? Non scherzare..."

"Rammarico scudetto? Non scherzare". Così Gian Piero Gasperini al termine di Milan-Atalanta 0-1. Il tecnico della Dea ha risposto a precisa domanda di Valon Behrami in diretta su Dazn. Gasperini ha spiegato: "L'ho detto di giocare per lo scudetto anche per dare spinta. Siamo a sette punti dalla coppia di testa, abbiamo pagato le sconfitte negli scontri diretti, ma pensare che l'Atalanta potesse giocare per lo scudetto mi sembra esagerato. Se arriva la Champions è un grande risultato guardando le squadre che precediamo in classifica".