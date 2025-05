Atalanta, Cuadrado infortunato: salta la Roma e rischia il finale di stagione

Brutte notizie per l'Atalanta in vista del delicato scontro diretto di lunedì sera al Gewiss Stadium contro la Roma. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Juan Cuadrado: gli esami strumentali a cui si è sottoposto il colombiano dopo la gara contro il Monza hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Lo stop lo esclude dai convocati per il match contro i giallorossi e mette a rischio la sua presenza per il finale di stagione.