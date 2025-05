Atalanta, il silenzio assordante dei tifosi in protesta

BERGAMO - Sciopero dei settori caldi del Gewiss Stadium. Il cuore del tifo atlantico ha deciso che stasera non ci sarà il solito caldo tifo a sostegno della squadra. Una decisione accolta con un applauso da tutto lo stadio quando la curva nord ha esposto un grande striscione per ricordare Riccardo Claris: «Portato via da un mondo senza coscienza, rimbomba nel silenzio la sua assenza. Ciao Claris».