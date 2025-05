Rullo Atalanta, Retegui suggella un terzo posto eccezionale

Quarantadue punti e 42 gol segnati in trasferta; 104 i gol stagionali fra campionato e coppe; Retegui capocannoniere sigla 25 reti in A e stabilisce il nuovo record assoluto atalantino, rimasto insuperato per 28 anni, da quando lo firmò Pippo Inzaghi; 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite; Sulemana a bersaglio per la seconda gara di fila; Maldini che sbaglia reti facili, ma ne realizza una tanto difficile quanto splendida, rompendo finalmente il ghiaccio da qu