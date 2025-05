Gasperini, il divorzio con l'Atalanta è possibile: pronto a lasciare il club dopo l'incontro a Zingonia

ROMA - Dopo anni di successi, crescita costante e un'identità tattica tra le più riconoscibili d’Europa, il binomio Atalanta-Gasperini potrebbe essere arrivato a un bivio. Per la prima volta da quando il tecnico piemontese siede sulla panchina nerazzurra, si è aperta la possibilità concreta di una separazione, non per divergenze o risultati, ma per una questione di motivazioni.