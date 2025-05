'Cara Atalanta, cari tifosi vi scrivo…’. Così Flavia Toloi ha commosso Bergamo

L’emozionato ed emozionante post su Instagram di Flavia Toloi, moglie del Capitano, al passo d’addio dopo dieci stagioni in nerazzurro, ha commosso Bergamo. Un toccante messaggio scritto prima di ritornare in Brasile, per esprimere sentimenti di affetto e di gratitudine tali da suscitare un'ulteriore ondata di simpatia dopo lo straordinario tributo che domenica scorsa, in occasione della partita con il Parma, il Gewiss Stadium ha riservato al difensore campione d'Euro