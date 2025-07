Juric lascia l'ospedale e si presenta a Zingonia. L'Atalanta sui social: "Bentornato"

Dopo la grande paura, ecco l'abbraccio reale e virtuale in casa Atalanta. Ivan Juric è tornato a Zingonia, per stare vicino alla squadra in questi giorni dedicati ai test fisici. L'allenatore con un recente passato alla Roma era stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per un'infiammazione alle vie aeree, che ha portato a un'infezione batterica dell'epiglottide. La situazione è rientrata nel giro di poco tempo. Ieri è stato dimesso, oggi ha iniziato a sondare il terreno in quella che è la sua nuova casa.