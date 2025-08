L'Atalanta dice no per Lookman: respinta l'offerta dell'Inter

L' Atalanta ha respinto l'offerta dell' Inter per Lookman: no ai 42 milioni di euro più 3 di bonus. I bergamaschi hanno ritenuto insufficiente la proposta: il giocatore, come specificato dallo stesso amministratore delegato Luca Percassi, ha però ribadito la volontà di essere ceduto e ha reagito alla notizia sul suo proprio profilo social eliminando ogni riferimento all'Atalanta nella biografia. Tolte inoltre le foto con la maglia della Dea e infine sostituita la foto del profilo con una schemata nera. "Ho visto Marotta in Lega e in questi giorni valuteremo con grande serenità l'offerta. Però è l'Atalanta, e nessun altro, che decide tempi e modi di uscita di un calciatore", aveva dichiarato il dirigente dei bergamaschi a margine della presentazione di Honest Ahanor. Nel frattempo l'attaccante nigeriano non è partito con la squadra verso Lipsia - dove i bergamaschi domani disputeranno un'amichevole - a causa di un fastidio al polpaccio che ha condizionato la prima parte di preparazione.

La lista di Juric per il Lipsia

Ufficializzati i 25 convocati di Juric per l'amichevole dell'Atalanta sabato 2 agosto alle 15 a Lipsia. Il charter parte da Orio al Serio alle 17.30. Rientra Gianluca Scamacca, tenuto precauzionalmente a riposo sabato scorso nella partita in famiglia con l'Under 23 a Clusone in Valseriana: il centravanti romano è reduce da soli 8 minuti giocati nella scorsa stagione, prima per la rottura del crociato sinistro nell'agosto del 2024 a Parma e poi per la lesione al retto femorale destro a inizio febbraio col Torino. Non ci sono nemmeno Mitchel Bakker, operato al crociato destro 4 giorni fa, e Sead Kolasinac in riabilitazione per lo stesso infortunio dell'olandese, ma a sinistra, rimediato il 13 aprile contro il Bologna. Convocati i portieri Carnesecchi, Rossi e Sportiello; i difensori Ahanor, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kossounou, Navarro dell'Under 23 e Scalvini; i centrocampisti Bellanova, Bernasconi dell'Under 23, Brescianini, De Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Samardzic, Ibrahim Sulemana e Zappacosta; gli attaccanti De Ketelaere, Touré, Kamaldeen Sulemana, Maldini e Scamacca.