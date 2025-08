Caso Lookman, non si presenta al ritiro dell'Atalanta a Zingonia

Quello di Ademola Lookman sta diventando sempre più il caso dell'estate. Dopo l'offerta dell'Inter e il rifiuto dell'Atalanta, il nigeriano si è esposto sui social ricevendo la risposta tonante di Percassi. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Dea però potrebbero non essere sufficienti per ricucire i rapporti con Lookman, che oggi non si è presentato al ritiro della squadra a Zingonia.