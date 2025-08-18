Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il ct della Polonia: "Zalewski all'Atalanta? Se Juric dovesse avvicinarlo alla porta..."

Il commissario tecnico Jan Urban ha commentato il trasferimento dall'Inter alla Dea dell'ex Roma
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

"Penso che sia una cosa molto positiva. Ho parlato con Nicola, anche lui non sapeva bene che sarebbe successo. Non c'è dubbio che avrà più opportunità di giocare, di trovare il ritmo partita. Credo che tutti trarranno beneficio da questo trasferimento" .Così Jan Urban, commissario tecnico della Polonia, in un'intervista a Meczyki.pl in merito al trasferimento di Zalewski dall'Inter all'Atalanta

Zalewski, i numeri con Roma, Inter e Polonia

Urban ha aggiunto: "Se Zalewski venisse avvicinato alla porta, potremmo usarlo meglio anche noi, ma dipende dalla situazione della squadra. Non abbiamo un giocatore che possa risolvere il nostro problema nel ruolo di terzino sinistro". Zalewski, classe 2002, ha giocato 123 partite e realizzato 2 gol con la Roma. Diciassette le presenze e un gol con l'Inter. Con la maglia della Polonia è sceso in campo 29 volte e segnato 3 reti.

