Bufera Lookman, è tornato a Zingonia: cosa può succedere ora con l'Atalanta

Ademola Lookman è tornato a Zingonia . Nelle scorse ore l'attaccante nigeriano ha fatto rientro in Italia, dopo il mancato trasferimento all'Inter e, nella mattinata di oggi, martedì 19 agosto, si è presentato al quartier generale dell' Atalanta per mettersi a disposizione di Ivan Juric .

Atalanta, riecco Lookman

Lookman torna così a lavorare con i compagni di squadra in vista dell'esordio in campionato, in programma domenica sera contro il Pisa. Secondo quanto filtra da Bergamo, Lokkoman sarà con ogni probabilità sanzionato a causa dell'ingiustificata e prolungata assenza.

Allenamento indivudale per Lookman

Nel giorno del suo rientro, Lookman non ha svolto la seduta di allenamento in gruppo. Lavoro individuale per il giocatore africano, chiamato a recuperare anche il miglior ritmo in una fase delicata, come quella della preparazione, che non ha svolto. Al termine della seduta, il giocatore ha lasciato Zingonia senza fermarsi a parlare con i tifosi. Alcuni di questi, contrariati, gli hanno chiesto: "Perché? Perché?"

Gattuso in visita a Zingonia

Intanto, nel giorno del rientro di Lookman, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha fatto visita all'Atalanta. Il ct dell'Italia prosegue il suo giro all'interno dei centri sportivi dei club di Serie A. Gattuso ha assistito all'allenamento e ha parlato con Ivan Juric.