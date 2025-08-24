Atalanta, Juric si ferma con il Pisa: "Abbiamo giocato bene. Su Scamacca ho avuto un po' di paura"

Le parole di Juric

Al termine della partita, l'allenatore dell'Atalanta ha raggiunto la zona mista per commentare la partita insieme agli inviati di Dazn: "Abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo, l'unica pecca è che non abbiamo sfruttato tutte le occasioni create. L'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi e farli diventare più cattivi e determinanti in zona gol. Abbiamo sofferto i loro lanci lunghi sull'attaccante. Scamacca spero che continui a crescere, volevo tenerlo dentro ma ho avuto un po' di paura di perderlo - ha rivelato Juric -. Ha fatto un gran gol e ha preso anche una traversa ma è stato anche un riferimento, è in crescita. Zalewski sapevamo che poteva soffrire i lanci lunghi su Touré, le sue qualità le conosciamo, sa come attaccare mentre deve lavorare sulla fase difensiva. La squadra ha perso due giocatori che hanno fatto il 90% dei gol ma ne ha presi altri che hanno grande prospettiva che devono lavorare tanto".

Scamacca: "Lavoro per momenti come questo"

Oltre Juric, Dazn ha intervistato anche Gianluca Scamacca, premiato come uomo partita della serata. L'attaccante ha parlato così della sua prestazione e di quella della squadra: "Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, nel primo tempo dovevamo prendere un po' le misure. Penso che avremmo meritato la vittoria. Ho lavorato proprio per questi momenti, tornare in campo e aiutare la squadra. Peccato per aver fatto solo un pareggio però la prestazione è stata positiva. Io faccio sempre il possibile per essere la miglior versione di me, non so se sarà il mio anno, io spero che sia l'anno dell'Atalanta".