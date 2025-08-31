Atalanta, cantiere aperto Juric: a Ivan mancano tanto Ederson (e Lookman)

Due punti in 2 giornate per la Dea che recupererà il brasiliano dopo la sosta mentre Ademola è ancora in sospeso. Note positive di Parma: Carnesecchi, Pasalic, de Roon e Krstovic che insidia Scamacca. Ma la squadra deve correre molto di più e Samardzic non può restare fuori