Atalanta, la pazza estate di Lookman: dall'Inter all'esclusione. Ma l'eroe di Dublino è pronto a tornare

L'eroe di Dublino, il giocatore simbolo dell'ultima Atalanta di Gasp e l'oggetto del desiderio di mezza Europa. La Serie A è pronta a riabbracciare Ademola Lookman al termine di un'estate folle passata a sognare l'Inter e fare muro contro il club che lo ha più valorizzato in carriera (ricambiato). Da ieri però il nigeriano è di nuovo nella lista di Juric, quella Uefa presentata per la Champions. Una mossa di pace per un futuro che resta nebuloso. L'Atalanta ha deciso di reintegrare il calciatore dopo la sessione di mercato che lo ha visto vicino all'Inter, disertando gli allenamenti e con un'assenza di 15 giorni fra Algarve e Londra.

Il no ad Inter e Bayern. Il mercato ormai è chiuso

L'Atalanta avrebbe voluto almeno 50 milioni per il suo cartellino ma, di fatto, all'Inter non ha mai fatto una richiesta vera e propria. Una mossa che ha irritato non poco Ademola e i suoi agenti fino alla rottura che sembrava insanabile, almeno fino a ieri. Il club ha rifiutato anche la proposta di prestito del Bayern Monaco e ha chiuso le porte di fatto ai tentativi di Arabia Saudita e Galatasaray con la mossa di ieri. Niente "elemosina" quindi. Lookman è il monito della società per i prossimi che vorranno lasciare Bergamo forzando la mano. Non funziona così, anche a costo di avere un altro anno e solamente una stagione dalla scadenza, quindi cifre molto inferiori fra un'estate, quella che sarà dell'addio. Un segnale già arrivato alla Juve lo scorso anno per Koopmeiners.

La palla passa ad Ademola

Ora la palla passa a Lookman, attualmente nel ritiro della Nigeria e con un bottino di 52 gol in 117 partita con la Dea compresa la storica tripletta in finale di Europa League col Leverkusen. Dovrà chiedere scusa all'Atalanta, intesa come squadra, staff, dirigenza e tifosi? Probabile. Ma forse basterà far parlare il campo. Per provare a ricominciare almeno fino a gennaio. Il club bergamasco d'altronde ha bisogno estremo del suo talento vista la stagione che l'attende. Nelle prime due partite nel ruolo di Lookman si sono alternati Maldini e Kamaldeen Sulemana, senza grandi risultati. Il ritorno di Ademola sarebbe quindi un toccasana per una squadra che ha rinnovate ambizioni, ha inserito due giocatori, Zalewski e Musah, per due riserve e rimpiazzato Retegui con Krstovic, ma con uno Scamacca in più, al netto dei problemini al ginocchio.