Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Clamoroso Atalanta, Juric durissimo con Lookman: "Non convocato. Non devo pregare nessuno, caz..."

Il tecnico della Dea esclude il nigeriano dal match con il Lecce e annuncia: "Ho bisogno di altre cose, andremo avanti così"
Clamoroso Atalanta, Juric durissimo con Lookman: "Non convocato. Non devo pregare nessuno, caz..."
1 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Alla fine la patata bollente è rimasta come prevedibile tra le mani di Juric, che almeno nell'immediato chiarisce la posizione nei confronti di Lookman, confermandone l'esclusione dai convocati per il match con il Lecce e annunciando che questa decisione varrà anche per le prossime partite. "Una situazione spiacevole", la definisce il tecnico, che poi però rincara la dose.

Juric durissimo: "Siamo l'Atalanta caz..., non devo pregare nessuno"

Nette e dure le parole di Juric: "Caz**, noi siamo l'Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani".

La difesa dei valori: "Abbiamo bisogno di appartenenza"

Entrando nelle pieghe della decisione, Juric chiarisce: "Si tratta di una situazione veramente spiacevole, bruttina, quello che io sento e che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia. Voglio altre cose, un'appartenenza diversa. Andremo avanti così".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Atalanta, le plusvalenze di GasperiniEA SPORTS: i migliori giocatori della Serie A in FC 26