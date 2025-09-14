Juric, nuovo attacco a Lookman in diretta tv: "Non lo vedremo con il Psg, voglio gente che..."

L'Atalanta trova la prima vittoria stagionale e convince: 4-1 nella gara casalinga contro il Lecce. In gol Scalvini, Zalewski e De Ketelaere, doppietta per il belga. Un reparto offensivo che funziona bene, nonostante l'assenza pesante di uno dei suoi migliori realizzatori delle ultime stagioni, Ademola Lookman. Il nigeriano è rimasto fuori dai convocati anche per la partita contro il Lecce dopo quanto successo in estate con la mancata cessione all'Inter. Ivan Juric, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, aveva commentato molto duramente la sua situazione, ed è tornato a farlo dopo la vittoria.
Atalanta, Juric su Lookman: "Situazione non piacevole"
Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Lookman contro il Psg? No, penso che non lo vedremo, la situazione non è bella ed è spiacevole. Lui ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta ha dato ancora di più a lui, abbiamo bisogno di ragazzi che sono dentro alle cose e che vogliono difendere la maglia, poi vedremo in futuro". L'allenatore ha poi continuato parlando della prima sfida stagionale in Champions League: "PSG? Sarà una grande gioia affrontarli e vedere la squadra migliore del mondo. Siamo fiduciosi, penso si possa fare bene e bisogna essere perfetti. Loro non sono al massimo e dovremo essere perfetti. Per me è la prima volta in Champions, è il massimo, addirittura contro i migliori. Abbiamo cominciato ad analizzarli e siamo fiduciosi".