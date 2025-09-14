Juric, nuovo attacco a Lookman in diretta tv: "Non lo vedremo con il Psg, voglio gente che..."

Atalanta, Juric su Lookman: "Situazione non piacevole"

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Lookman contro il Psg? No, penso che non lo vedremo, la situazione non è bella ed è spiacevole. Lui ha dato tanto all’Atalanta e l’Atalanta ha dato ancora di più a lui, abbiamo bisogno di ragazzi che sono dentro alle cose e che vogliono difendere la maglia, poi vedremo in futuro". L'allenatore ha poi continuato parlando della prima sfida stagionale in Champions League: "PSG? Sarà una grande gioia affrontarli e vedere la squadra migliore del mondo. Siamo fiduciosi, penso si possa fare bene e bisogna essere perfetti. Loro non sono al massimo e dovremo essere perfetti. Per me è la prima volta in Champions, è il massimo, addirittura contro i migliori. Abbiamo cominciato ad analizzarli e siamo fiduciosi".