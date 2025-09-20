Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juric annuncia: "Lookman convocato, per l'Atalanta è un giocatore importante"

Il tecnico in conferenza stampa ufficializza il recupero dell'attaccante: sarà a disposizione per la sfida contro il Torino
1 min
"Lookman? Ha parlato con me, con i compagni e con lo staff. È stato accolto bene e da domani sarà disponibile. Non ha ancora la massima autonomia, visto che si è allenato a parte per tanto tempo, ma in settimana ha lavorato molto bene". Così l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha annunciato in conferenza stampa il ritorno di Ademola tra i convocati per la sfida contro il Torino, ex squadra dell'attuale tecnico della Dea. Sulla possibilità di vedere il nigeriano dal primo minuto, Juric ha precisato: "Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti in gruppo. Per noi resta un giocatore importante, ma valuterò".

