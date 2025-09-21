Atalanta, Krstovic e Sulemana schiantano il Toro. Juric, che rivincita!

Ederson, De Ketelaere, Kolasinac, Scalvini e Scamacca erano out. Pronti via e vanno ko anche Zalewski e Hien. A quel punto si scatenano l'ex Lecce e l'ex Southampton con la regia di Samardzic. Carnesecchi para a Zapata il secondo rigore in 4 giorni. Ahanor, 17 anni e una prova da veterano