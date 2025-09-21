Atalanta, Krstovic e Sulemana schiantano il Toro. Juric, che rivincita!

Nella domenica del ritorno alla ribalta di Lookman, in campo solo nelle battute finali com'era logico attendersi essendo appena rientrato in gruppo, Juric firma proprio contro il Toro la grande vittoria dell'Ex, liquidando i granata grazie alla migliore prestazione dell'Atalanta, imbattuta nelle prime quattro giornate di campionato con 2 vittorie, 2 pareggi, 9 gol segnati e 3 subiti. Fulminata a Parigi nell'impari confronto con il Psg in Champions, la Dea ha rialzato subito
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON