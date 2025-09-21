Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atalanta, Krstovic e Sulemana schiantano il Toro. Juric, che rivincita!

Ederson, De Ketelaere, Kolasinac, Scalvini e Scamacca erano out. Pronti via e vanno ko anche Zalewski e Hien. A quel punto si scatenano l'ex Lecce e l'ex Southampton con la regia di Samardzic. Carnesecchi para a Zapata il secondo rigore in 4 giorni. Ahanor, 17 anni e una prova da veterano
Xavier Jacobelli
1 min
Nella domenica del ritorno alla ribalta di Lookman, in campo solo nelle battute finali com'era logico attendersi essendo appena rientrato in gruppo, Juric firma proprio contro il Toro la grande vittoria dell'Ex, liquidando i granata grazie alla migliore prestazione dell'Atalanta, imbattuta nelle prime quattro giornate di campionato con 2 vittorie, 2 pareggi, 9 gol segnati e 3 subiti. Fulminata a Parigi nell'impari confronto con il Psg in Champions, la Dea ha rialzato subito

