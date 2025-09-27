Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Juric, frecciatina alla Roma dopo Juve-Atalanta: "Io allenatore finito? Mi hanno buttato lì..."

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro al termine del pareggio dell'Allianz Stadium: " Rispetto a due anni fa sono migliorato"
2 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

L'Atalanta ha pareggiato per 1-1 contro la  Juventus nella quinta giornata di campionato. Al gol di Kamaldeen Sulemana ha risposto Cabal. Bergamaschi che hanno giocato in inferiorità numerica gli ultimi dieci minuti a causa dell'espulsione di De Roon. Al termine della partita Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN. In particolar modo, l'allenatore ha parlato della scrosa stagione, rispondendo alla domanda se fosse dato per finito troppo presto: "Se sono un allenatore finito e ora con l'Atalanta mi sto prendendo una bella rivincita con questa superiorità? Il nostro mondo è così. Per anni ho fatto molto bene, la scorsa stagione è stata brutta di risultati, ma ottima da un punto di vista dell'esperienza". 

Juric: "A Roma ambiente difficilissimo"

Due vittorie e tre pareggi. Questo il cammino dell'Atalanta in questo inizio di campionato. Un avvio di stagione positivo per Juric, che torna così a parlare di quella passata, caratterizzata prima dall'esonero alla Roma e quindi dalla retrocessione con il Southampton:  "Ho visto la Premier League, il calcio inglese è una roba meravigliosa. A Roma ho avuto a che fare con ottimi e grandissimi giocatori, come Dybala. L'ambiente era difficilissimo in quel momento per me. Sono stato buttato là da solo e non è stato facile. i sento rafforzato e migliorato rispetto a due anni fa quando uscivo dall'esperienza di Torino. Per cui accetto tutto, bisogna divertirsi, allenare bene i ragazzi e cercare di fare bene".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Il pareggio dell'Atalanta a TorinoJuric contro Sozza in Juve-Atalanta