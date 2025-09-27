Juric, frecciatina alla Roma dopo Juve-Atalanta: "Io allenatore finito? Mi hanno buttato lì..."

L' Atalanta ha pareggiato per 1-1 contro la Juventus nella quinta giornata di campionato. Al gol di Kamaldeen Sulemana ha risposto Cabal . Bergamaschi che hanno giocato in inferiorità numerica gli ultimi dieci minuti a causa dell'espulsione di De Roon. Al termine della partita Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN. In particolar modo, l'allenatore ha parlato della scrosa stagione, rispondendo alla domanda se fosse dato per finito troppo presto: "Se sono un allenatore finito e ora con l'Atalanta mi sto prendendo una bella rivincita con questa superiorità? Il nostro mondo è così. Per anni ho fatto molto bene, la scorsa stagione è stata brutta di risultati, ma ottima da un punto di vista dell'esperienza ".

Juric: "A Roma ambiente difficilissimo"

Due vittorie e tre pareggi. Questo il cammino dell'Atalanta in questo inizio di campionato. Un avvio di stagione positivo per Juric, che torna così a parlare di quella passata, caratterizzata prima dall'esonero alla Roma e quindi dalla retrocessione con il Southampton: "Ho visto la Premier League, il calcio inglese è una roba meravigliosa. A Roma ho avuto a che fare con ottimi e grandissimi giocatori, come Dybala. L'ambiente era difficilissimo in quel momento per me. Sono stato buttato là da solo e non è stato facile. i sento rafforzato e migliorato rispetto a due anni fa quando uscivo dall'esperienza di Torino. Per cui accetto tutto, bisogna divertirsi, allenare bene i ragazzi e cercare di fare bene".