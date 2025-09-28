Ahanor il predestinato, in Serie A nasce una nuova stella ed è dell’Atalanta

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Venti milioni. Per la precisione sono stati 16 più quattro di bonus quelli versati dall’Atalanta nelle casse del Genoa quest’estate per il giovanissimo Honest Ahanor. Una cifra da predestinato e fino a questo momento il difensore di appena 17 anni sta mantenendo le aspettative. Anzi, forse le sta anche bruciando le tappe del suo percorso, perché complice l’emergenza che Ivan Ju
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte