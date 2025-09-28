Ahanor il predestinato, in Serie A nasce una nuova stella ed è dell’Atalanta

Venti milioni. Per la precisione sono stati 16 più quattro di bonus quelli versati dall’Atalanta nelle casse del Genoa quest’estate per il giovanissimo Honest Ahanor. Una cifra da predestinato e fino a questo momento il difensore di appena 17 anni sta mantenendo le aspettative. Anzi, forse le sta anche bruciando le tappe del suo percorso, perché complice l’emergenza che Ivan Ju